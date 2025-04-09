В Раде назвали условие для визита Зеленского в США
Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Владимир Зеленский может отправиться в США на переговоры, когда будет готов «предфинальный вариант» сделки по украинским ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телевидения.
По мнению Кицака, если Украина и США достигнут компромисса, сам Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак поедут в Вашингтон, чтобы «пожать руки и подписать окончательный вариант» сделки.
Депутат заявил, что Киев не готов принять последний вариант соглашения и отдать США все полезные ископаемые, так как это означало бы потерю государственного суверенитета. Кицак сообщил, что Украина передала США свои «стартовые условия» для сделки.
«Начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: «Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать», - рассказал депутат.
Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. Проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны. При этом в тексте соглашения отсутствуют гарантии безопасности для Киева.
Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента.
В последний раз Зеленский посетил США в конце февраля. По итогам встречи с президентом Дональдом Трампом он должен был подписать ресурсную сделку.
Однако во время встречи Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».
На фоне этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. После провальной встречи Вашингтон начал предлагать Киеву всё более жесткие варианты сделки по ресурсам.