В Раде назвали условие для визита Зеленского в США

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Владимир Зеленский может отправиться в США на переговоры, когда будет готов «предфинальный вариант» сделки по украинским ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телевидения.

По мнению Кицака, если Украина и США достигнут компромисса, сам Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак поедут в Вашингтон, чтобы «пожать руки и подписать окончательный вариант» сделки.

Депутат заявил, что Киев не готов принять последний вариант соглашения и отдать США все полезные ископаемые, так как это означало бы потерю государственного суверенитета. Кицак сообщил, что Украина передала США свои «стартовые условия» для сделки.

США сократили помощь Украине

«Начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: «Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать», - рассказал депутат.

Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. Проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны. При этом в тексте соглашения отсутствуют гарантии безопасности для Киева.

Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента.

В последний раз Зеленский посетил США в конце февраля. По итогам встречи с президентом Дональдом Трампом он должен был подписать ресурсную сделку.

Однако во время встречи Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».

На фоне этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. После провальной встречи Вашингтон начал предлагать Киеву всё более жесткие варианты сделки по ресурсам.