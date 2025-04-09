Трамп рассказал о «целующих его зад» странах

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны начали «целовать его зад», пытаясь заключить сделку с Америкой после введения ею масштабных пошлин. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая на ужине Национального комитета Республиканской партии (NRCC) вечером 8 апреля, Трамп заявил, что многие страны «умирают от желания заключить сделку» с США. Также он раскритиковал республиканцев, выступающих против его тарифных планов, подчеркнув, что они «не умеют вести переговоры так, как он».

«Страны звонят нам. Целуют мою задницу. Они умирают от желания заключить сделку», - подчеркнул Трамп.

Также он описал иностранных лидеров, которые пресмыкались перед ним, чтобы избежать новых пошлин: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр».

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС, обложила 24-процентным тарифом Японию и подготовила тариф в 25 процентов для Южной Кореи.

В отношении Тайваня - ведущего поставщика чипов, лидерство в производстве которых Трамп мечтает вернуть американцам - будут введены 32-процентные пошлины. Вьетнам американцы обложили одним из самых высоких тарифов - в 46 процентов, а Украину - пошлиной в десять процентов.

При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.

Как сообщило CNN 8 апреля, делегации из Японии и Южной Кореи уже находятся в пути в США на переговоры по тарифам, а премьер Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон на следующей неделе.