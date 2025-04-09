Кобахидзе назвал главное преступление Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал конфликт в Южной Осетии в 2008 году главным преступлением правления экс-президента Михаила Саакашвили.

"Все всё знают об этой войне [2008 года]. Мы следили за событиями, и я очень хорошо помню и ночь 7 августа, и 8 августа, когда было объявлено восстановление конституционного порядка и когда тогдашний режим нам объявлял празднично, как они берут село за селом, как вошли в Цхинвали и продвигались к Рокскому тоннелю. То есть никакого оборонительного режима, речь шла только об атаке, которую осуществлял режим", - заявил Кобахидзе журналистам.

Как отметил премьер, впоследствии представители властей тех лет подписали резолюцию Совета Европы, "где было записано, что полномасштабные военные действия начал именно режим Саакашвили, а также то, что за этим последовала ответная реакция России".

"Несмотря на то, что режим Саакашвили совершил множество преступлений, все же это самое большое преступление, которое совершил режим Саакашвили против собственной страны и собственного народа. И, конечно, это не должно остаться без оценки. Как только подобное преступление оставишь без оценки, сразу же остаются риски на будущее", - отметил Кобахидзе.

По словам премьера, в последние три года те же силы, что развязали войну в Южной Осетии, хотели открыть в Грузии второй фронт противостояния с Россией.