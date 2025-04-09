Украина выделила миллионы долларов для подготовки сделки с США по недрам

Власти Украины решили выделить 113,005 миллиона гривен (примерно 2,7 миллиона долларов) на консультантов в рамках подготовки к заключению ресурсной сделки с США. Внимание на новое постановление украинского правительства обратило ТАСС.

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Средства на оплату услуг консультантов в равных долях получат Минэкономики и Минюст Украины. До 15 апреля чиновники должны привлечь к работе экспертов по госдолгу и внешним займам. Консультантов будут искать в ведущих международных юридических компаниях.

В тексте постановления указано, что деньги будут выделены «из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мероприятий». Нанятые консультанты должны будут помочь Украине сформировать позицию по созданию совместного с США инвестиционного фонда «с учетом специфики законодательства США и Украины».

Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. В конце марта появилась информация, что проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны. При этом в тексте соглашения отсутствуют гарантии безопасности для Киева.

Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента.