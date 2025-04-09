Европейские страны НАТО попросили администрацию США предупредить их в случае резкого сокращения американского военного присутствия в Европе, чтобы не "дестабилизировать оборону НАТО", утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в европейских столицах.

По их информации, страны ЕС ожидают, что США выведут не менее 10 из 80 тыс. военных, находящихся сейчас в Европе, в том числе на восточном фланге альянса.

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При этом само агентство утверждает, что численность американских сил в Европе все время меняется - до 2022 года там находились порядка 65 тыс. американских военных, вскоре после начала конфликта на Украине их численность сначала возросла до 85 тыс., а затем на короткое время достигала 100 тыс. В связи с этим агентство допускает, что Трамп может вывести из Европы свыше 20 тыс. военных, которые были переброшены туда по решению администрации Джо Байдена сразу после начала конфликта на Украине.

Агентство также приводит утверждения европейских чиновников, что "хаос, созданный администрацией Трампа, нарушил ряд каналов связи" между администрацией США и союзниками НАТО, которые обычно используются для политической координации военных вопросов.