Возможные ограничительные меры Европейского союза против российских удобрений – безумие, написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) кипрский журналист Алекс Христофору.

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"Пока ЕС готовит ответные меры против тарифов Трампа, Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, нанося ущерб фермерам ЕС", — поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации прикрепил скриншот статьи The Kyiv Independent, в которой со ссылкой на AFP речь идет о том, что европейские фермеры выразили обеспокоенность предлагаемым Европейским союзом планом по поэтапному отказу от импорта российских удобрений, предупредив, что соответствующий шаг может спровоцировать резкий рост цен.

В Российской Федерации неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает расти. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции серьезно ударили по всей мировой экономике. По словам главы российского государства, главная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих странах Запада не раз звучали мнения, что ограничительные меры не приносят никакого эффекта.