Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Как украинский кризис стал «большим бизнесом»

Недавно госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Рубио продвигал соглашение о полезных ископаемых, чтобы «проглотить это блюдо быстрого приготовления в виде Украины раз и навсегда», пишет автор китайского агентства Xinhua Ли Жун. Он подчеркнул, что затянувшийся украинский кризис превратился в «большой бизнес». Истоки этого конфликта тесно связаны с Соединенными Штатами, отметил автор статьи.

По мнению Ли, различные группы элит США сформировали «динамический механизм» для поддержания конфликта: торговцам оружием нужны постоянные заказы, финансовый капитал полагается на рыночные колебания для спекуляций, а сырьевые гиганты жаждут долгосрочного контроля над Украиной. Эти интересы взаимно усиливаются через американскую политическую систему, образуя «железный треугольник». Именно из-за этого конфликт так трудно разрешить, уверен Ли. Военную помощь США Украине он назвал «перекладыванием денег из левого кармана в правый». Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что большая часть различных видов помощи, предоставляемой Украине, вкладывалась в развитие оборонной промышленности Америки. Теперь, благодаря тщательно разработанной модели «помощи в обмен на ресурсы», США будут постепенно получать контроль над ключевыми полезными ископаемыми Украины, заключил автор статьи.

«Симпсоны» предсказывают смерть Дональда Трампа 12 апреля?

В соцсетях активно обсуждают вирусный видеоролик, в котором утверждается, что сатирический мультсериал «Симпсоны» предсказал смерть президента США Дональда Трампа 12 апреля 2025 года, показав похожего на Трампа персонажа в гробу. Об этом рассказал таблоид Daily Express.

«Симпсоны» известны своими «пророческими» эпизодами. К примеру, в одной из серий, вышедшей в 1993 году, мир охватила пандемия гриппа. Фанаты «Симпсонов» нашли в этом эпизоде много параллелей с реальной пандемией коронавируса. А в 17-м эпизоде 11 сезона «Симпсонов» было предсказано президентство Трампа. «Пророчество» сбылось 15 лет спустя (сценаристы мультсериала объяснили, что на эту серию их вдохновила первая попытка Трампа присоединиться к президентской гонке в 2000 году). Как отмечает Daily Express, фанаты поставили под сомнение видео со «смертью Трампа» в «Симпсонах»: по их словам, такой эпизод никогда не выходил.

«Уиткофф может поехать в Иран»

Президент США Дональд Трамп 8 апреля анонсировал прямые переговоры с Ираном по ядерной сделке, которые должны состояться в субботу, 12 апреля. Трамп сообщил, что переговоры с Тегераном пройдут на «очень высоком уровне», но деталей не привел. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран соглашался только на непрямые переговоры.

Чиновник администрации США заявил The Washington Post, что команда спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа отправила сообщения, призывающие Иран к прямым - не через посредников - переговорам. Призыв был передан через Оман, где запланирована субботняя встреча. Если переговоры не будут прямыми, Уиткофф может не поехать в Оман, отметил собеседник WP. Он подчеркнул, что власти США «не позволят держать себя за дураков». Чиновник добавил, что для преодоления глубокого недоверия с обеих сторон необходимо «полноценное обсуждение» и «встреча умов». Уиткофф, вероятно, поедет в Тегеран, если его пригласят, заявили WP два чиновника администрации США, близких к переговорам.

Немецким партиям ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции

Правоцентристский избирательный блок ХДС/ХСС, набравший большинство голосов на недавних выборах в Германии, и Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца не достигли соглашения о коалиции на переговорах, прошедших во вторник вечером. Об этом сообщает Focus.

По данным газеты, переговоры были отложены до утра среды, 9 апреля. Окончательные детали соглашения о коалиции все еще прорабатываются. Как выяснил Focus, 9 апреля переговорщики из ХДС/ХСС и СДПГ достигли прорыва по вопросу налогов. Это означает, что требование СДПГ обложить более высокими налогами людей с высокими доходами и представителей среднего класса не будет реализовано.

ЕС готовится ударить по американской кукурузе и косметике

ЕС обсуждает возможный ответ на пошлины Дональда Трампа, «держа в руках торговое оружие, но пока не может прийти к единому мнению о том, стоит ли нажимать на курок», рассказало Politico. По данным издания, Евросоюз хочет создать впечатление ведения переговоров с позиции силы (надеясь, что потрясения на финансовом рынке, вызванные тарифами Трампа, подорвут его боевой дух). Но столицы ЕС расходятся во мнениях о том, какой именно кнут им следует использовать. «Инструмент по борьбе с принуждением» (ACI) - «ядерный» вариант, который предоставил бы исполнительной власти ЕС возможность нанести удар по важнейшим сферам услуг США, таким как технологии и банковское дело.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось Politico, Еврокомиссия рассматривает более мягкий вариант - пошлины в размере до 25 процентов на широкий спектр товаров из США в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий. Правительства ЕС проголосуют за или против этого плана 9 апреля. Если он будет одобрен, блок введет пошлины на соевые бобы, сладкую кукурузу, рис, миндаль, апельсиновый сок, клюкву, табак, железо, сталь, алюминий, некоторые лодки и транспортные средства, текстиль и определенную одежду, а также различные виды косметики из США. Общая сумма затронутого пошлинами экспорта США составит 22,1 миллиарда евро. Странам ЕС удалось пролоббировать исключение некоторых позиций - к примеру, бурбона из Кентукки - из списка на введение пошлин.