Лидер партии «Республиканцы» Лоран Вокье предложил отправлять нелегальных мигрантов на Сен-Пьер и Микелон, французскую заморскую территорию в Северной Америке, сообщает Figaro.

Вокье предложил отправлять нелегальных мигрантов на Сен-Пьер и Микелон, французскую заморскую территорию в Северной Америке. По его словам, мигранты, которым было отказано в праве на проживание во Франции (OQTF), могли бы выбрать между возвращением на родину или пребыванием на острове, пишет Figaro.

Это предложение вызвало резкую критику как со стороны политиков, так и общественности. Министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс осудил идею, заявил, что «Сен-Пьер и Микелон – это Франция, а не тюрьма или центр содержания».

Он также подчеркнул, что «изгнание» – это метод колонизаторов, недостойный республиканской власти.

Сторонник Эммануэля Макрона Жак Аттали также критиковал предложение Вокье, отметив, что оно нарушает основные ценности Республики. Лидеры других партий, включая Марин Ле Пен и Ариэль Руссо, также выступили против этой «неприемлемой» идеи, называя ее «инсценированным насильственным переселением».

Вокье продолжает настаивать на своем предложении, несмотря на критику, отметив, что остров не входит в Шенгенскую зону, что делает его идеальным местом для содержания мигрантов, которым отказано в праве на проживание.

Европейский союз намерен пересмотреть Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

Европейский союз также планирует создать лагеря для депортируемых мигрантов в странах, не входящих в сообщество, таких как Албания, Молдавия и Сербия.