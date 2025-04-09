Алиев обратился к Европе с обвинением

В Европе есть силы, которые хотели бы провести в Закавказье разделительные линии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на международном форуме на тему «К новому миропорядку», сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что азербайджанское государство приняло декларации о стратегическом партнерстве со многими странами. По словам политика, таким образом, эта уже созданная платформа позволяет Азербайджану играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

Алиев обратился с призывом к Армении

«Конечно, планируя долгосрочное сотрудничество с этим регионом, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Азербайджан не обойти стороной. Хотя в Европе есть и те, кто предпочел бы отделить Азербайджан не только от этого процесса, но и провести разделительные линии на Кавказе, особенно на Южном Кавказе», — сказал Алиев.

Он добавил, что эти попытки не будут успешными.

До этого азербайджанский президент заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе.