Китай прокомментировал заявление Зеленского о якобы плененных гражданах КНР в Донбассе

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные якобы взяли в плен граждан Китая, которые принимали участие в боевых действиях на стороне российской армии. Утверждалось, что у них нашли документы и их банковские карты.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — заявил Линь Цзян на брифинге.

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Он уточнил, что Пекин проверяет факты, связанные с заявлениями об участии граждан КНР в спецоперации.