Новый премьер-министр Канады посетил украинскую булочную

Новый премьер-министр Канады Марк Карни рассказал в соцсети X, что посетил украинскую бакалейную лавку «Козак».

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Марк Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады и новым премьер-министром в начале марта. В своем первом заявлении он пообещал, что Канада никогда не станет частью США.

Сегодня Карни рассказал в соцсетях, что посетил Kozak Ukrainian Eatery, отметив, что это место не просто «успешный малый бизнес, но и столп сообщества здесь, в Нью-Вестминстере».

«Спасибо персоналу за теплый прием и выпечку на дорогу», - написал он, проиллюстрировав свой пост фотографией, на которой общается с тремя девушками, одна из которых одета в вышиванку.

Канада активно поддерживает Украину после начала российской специальной военной операции. В частности, Оттава присоединилась к санкциях против России, а также начала поставки оружия на Украину.