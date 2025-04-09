Алиев обратился с призывом к Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению не терять время для подписания мира.

Об этом он сказал в Баку на встрече с участниками международного форума «К новому мировому порядку».

«Нам не следует терять время, потому что, когда речь идёт о мирном соглашении, мяч на армянской стороне», — процитировало его РИА Новости.

По словам Алиева, именно оккупация Арменией азербайджанских территорий не дала Южному Кавказу развиваться как более или менее интегрированный регион.

Он заявил, что Ереван лишил себя возможностей по транзиту для азербайджанских энергоресурсов и транспортных путей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ отказаться от продолжения движения за присоединение Нагорного Карабаха к республике.