Легендарный кадр: автор «Игры престолов» сфотографировался с лютоволком

Автор «Игры престолов», писатель Джордж Р. Р. Мартин познакомился с воссозданными «лютоволками». Как сообщают «Известия», впервые он увидел их еще в феврале, однако держал это в секрете.

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В своих социальных сетях Мартин выложил снимок с волчонком. Самцов назвали Рем и Ромул, а самку — Кхалиси.

«Вот я и Ромул. Или, может быть, Ремус. Они близнецы, их трудно отличить друг от друга», — подписал снимок писатель.

Ранее американская биотехнологическая компания Colosall Biosciences заявила журналистам, что смогла воссоздать исчезнувший более 12 тысяч лет назад вид «ужасных волков» на основе обнаруженных останков. Для этого ученые взяли клетки серого волка и выполнили 20 редактирований генома, акцентируя внимание на характерных чертах вымершего волка — крупных размерах, мощной мускулатуре и белой шерсти. Впоследствии их поместили в яйцеклетки домашних собак — таким образом родились трое волчат.