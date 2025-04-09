Китай прокомментировал заявление Зеленского о якобы плененных гражданах КНР в Донбассе

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине, власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что правительство Китая всегда требовало от граждан «держаться подальше» от зоны конфликта на Украине и не принимать в нем участие «в какой бы то ни было форме». В первую очередь речь идет об участии в военных операциях за одну из сторон, указал Линь Цзянь.

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До этого Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

Сибига решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.