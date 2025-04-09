Принц Гарри назвал причину своего отъезда из Великобритании

Принц Гарри раскрыл причину своего отъезда из Великобритании и отстранения от королевских обязанностей. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Известно, что младший сын короля Карла III в настоящий момент активно борется за право находиться под королевской охраной, оплачиваемой налогоплательщиками, во время пребывания в Великобритании. Герцог Сассекский даже прибыл в Лондон ради очередного судебного заседания. В суде он появился со своим пресс-секретарем Шахид Фатимой. Именно она рассказала, что принца и супругу Меган Маркл вынудили покинуть королевскую семью и уехать из страны.

Герцог Сассекский и его представитель настаивают на том, что он и его избранница стали жертвами неподобающего и вопиющего отношения к себе. При этом неизвестно, со стороны кого. Именно по этой причине Меган и Гарри «почувствовали себя вынужденными отстраниться от королевских обязанностей в 2020 году и посчитали, что не находятся под защитой этого института».

Пресс-секретарь опального принца также заявил, что Гарри намеренно был выбран как объект для плохого обращения. В то же время адвокат Министерства внутренних дел назвал происходящее «продолжающимся нежеланием герцога Сассекского видеть лес за деревьями».

Накануне инсайдер рассказал о серьезном разладе в браке принца Гарри и Меган Маркл.