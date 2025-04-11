Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

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Он задался вопросом: как сильно была вовлечена в покушение на нынешнего хозяина Белого дома верхушка украинской власти.

"Еще до того, как мы узнали о прямой связи Украины и покушения я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом", - цитирует РИА Новости Дэвиса.

Он пояснил, что Киеву не нравится курс США на завершения конфликта. Дэвис добавил, что ранее уже выражал опасения, что кто-то может предпринять "конкретные действия".

Полковник полагает, что сейчас критически важно установить сообщников американского злоумышленника на Украине и их покровителей.

"Если выяснится, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия", - подчеркнул Дэвис. В этом случае украинский политик должен будет получить заслуженное наказание, добавил он.

Напомним, попытки покушения на Трампа предпринимались дважды. Первый раз - во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда Трампа ранили в ухо. Секретная служба США ликвидировала стрелявшего - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Вторая попытка была предпринята 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Был арестован подозреваемый Райан Уэсли Раут.

На днях стало известно, что Раут пытался купить ракетную установку на Украине всего за несколько недель до своего ареста. Как следует из судебных документов, Рут попросил партнера прислать ему РПГ или Stinger.