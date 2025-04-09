Китай ополчился на главу Пентагона из-за спора о Панамском канале

Министр обороны США Пит Хегсет заявил во вторник, что Панамский канал сталкивается с постоянными угрозами со стороны Китая, но вместе Соединенные Штаты и Панама будут обеспечивать его безопасность. Высказывания Хегсета вызвали бурную реакцию китайского правительства, которое заявило: “Кто представляет реальную угрозу Каналу? Люди сами вынесут свое решение”.

Выступая на церемонии открытия нового финансируемого США причала на военно-морской базе Васко Нуньес де Бальбоа после встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, глава Пентагона Хегсет заявил, что США не позволят Китаю или любой другой стране угрожать функционированию канала.

“С этой целью Соединенные Штаты и Панама за последние недели сделали больше для укрепления нашего сотрудничества в области обороны и безопасности, чем за последние десятилетия”, - сказал шеф американского военного ведомства.

Трамп назвал контрмеры Китая нарушением правил

Хегсет упомянул порты на обоих концах канала, которые контролируются гонконгским консорциумом, который находится в процессе продажи своего контрольного пакета другому консорциуму, включая BlackRock Inc.

“Китайские компании продолжают контролировать важнейшую инфраструктуру в районе канала, - утверждает Хегсет. – Это дает Китаю возможность осуществлять наблюдение за всей Панамой. Это делает Панаму и Соединенные Штаты менее безопасными, менее процветающими и менее суверенными. И, как отметил президент Дональд Трамп, такая ситуация неприемлема”.

Хегсет встречался с президентом центральноамериканской республики Мулино в течение двух часов во вторник утром, прежде чем отправиться на военно-морскую базу, которая ранее была военно-морской базой США "Родман", пишет The Guardian.

По дороге Хегсет опубликовал в соцсети фотографию, на которой они смеются с панамским президентом, и сказал, что для него было честью поговорить с Мулино.

“Упорный труд, проделанный вами и вашей страной, меняет ситуацию к лучшему. Расширение сотрудничества в области безопасности сделает обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими”, - написал он.

Визит проходит на фоне напряженности в связи с неоднократными заявлениями Дональда Трампа о том, что США переплачивают за использование Панамского канала и что Китай имеет влияние на его деятельность, – утверждения, которые Панама опровергла, напоминает The Guardian.

Вскоре после встречи посольство Китая в Панаме опубликовало заявление, в котором раскритиковало правительство США, заявив, что США использовали “шантаж” для продвижения своих собственных интересов и что то, с кем Панама ведет бизнес, является “суверенным решением Панамы”, куда США не имеют права вмешиваться".

“США развернули сенсационную кампанию о ”теоретической китайской угрозе" в попытке подорвать китайско-панамское сотрудничество, которое коренится в собственных геополитических интересах Соединенных Штатов", - отмечают в посольстве КНР.

После телефонного разговора Хегсета и Мулино в феврале Госдепартамент США заявил, что было достигнуто соглашение о том, чтобы не взимать плату с военных кораблей США за проход через канал. Мулино публично отрицал наличие какой-либо подобной сделки.

Президент США зашел так далеко, что предположил, что США никогда не должны были передавать канал Панаме и, возможно, Вашингтону следует вернуть себе этот канал, отмечает The Guardian.

Обеспокоенность Китая была вызвана тем, что гонконгский консорциум арендовал порты на обоих концах канала сроком на 25 лет. Правительство Панамы объявило, что проводится проверка аренды, и поздно вечером в понедельник пришло к выводу о наличии нарушений. Однако гонконгский консорциум уже объявил, что CK Hutchison продаст свой контрольный пакет акций в портах консорциуму, включающему BlackRock Inc, что фактически передаст порты под контроль США после завершения сделки.

Госсекретарь Марко Рубио сказал Мулино во время визита в феврале, что Трамп считает, что присутствие Китая в районе канала может нарушить международный договор, который вынудил США передать этот водный путь Панаме в 1999 году. Этот договор предусматривает постоянный нейтралитет канала, построенного США.

Мулино отрицал, что Китай имеет какое-либо влияние на функционирование канала. В феврале панамский президент выразил разочарование в связи с постоянством подобных заявлений.

“Мы не собираемся говорить о том, что не соответствует действительности, а скорее о тех вопросах, которые интересуют обе страны”, - сказал он.

США построили канал в начале 1900-х годов, поскольку искали способы облегчить транзит коммерческих и военных судов между своими берегами. Вашингтон передал контроль над водным путем в Панаму 31 декабря 1999 года в соответствии с договором, подписанным Джимми Картером в 1977 году.