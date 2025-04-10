Алиева удивило высказывание фон дер Ляйен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в республике удивились высказыванию председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в отношении открытия границ между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз (ЕС) от этих вопросов, тем лучше для всех», — заявил он.

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Алиев добавил, что понимает чувства европейских бюрократов к Армении, однако призвал их «не игнорировать карту», говоря об Азербайджане и Грузии как о странах, которые создали всю инфраструктуру для взаимодействия с государствами Центральной Азии. Он отметил, что отношение ЕС к Грузии абсолютно неприемлемо.

Ранее Алиев заявил, что Европа пытается провести разделительные линии на Южном Кавказе. Он убежден в несбыточности таких планов.