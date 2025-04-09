Уставшие от военных действий жители Киева все настойчивее требуют официального заявления о прекращения конфликта. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на бывшую жительницу украинской столицы, переехавшую в РФ.

Женщина продолжает следить за жизнью в своем бывшем городе в соцсетях и по переписке с соседями и знакомыми.

По ее словам, из-за массовой отмены бронирования складывается ощущение, что украинский народ превратили в "загнанных зверей". Украинцы жалуются на действия ТЦК (военкоматов) и мечтают о выборах и отмене военного положения.

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В то же время, отмечает автор, многие не верят в способность и желание нынешних украинских политиков что-либо изменить. Они уверены, что даже новые власти продолжат их обманывать.

При этом, говорится в статье, с каждым днем люди в Киеве все больше хотят одного.