Представителя США в НАТО уволили из-за ее отказа вешать портрет Трампа

Член палаты представителей от Демократической партии Жасмин Крокетт в социальных сетях сообщила, что вице-адмирал ВМФ Соединенных Штатов Америки, представитель США в военном комитете Североатлантического альянса в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности из-за того, что она не хотела вешать портреты Дональда Трампа и Пита Хегсета в своем кабинете.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Чатфилд была отстранена от должности из-за утраты доверия.

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