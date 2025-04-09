Представителя США в НАТО уволили из-за ее отказа вешать портрет Трампа
Член палаты представителей от Демократической партии Жасмин Крокетт в социальных сетях сообщила, что вице-адмирал ВМФ Соединенных Штатов Америки, представитель США в военном комитете Североатлантического альянса в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности из-за того, что она не хотела вешать портреты Дональда Трампа и Пита Хегсета в своем кабинете.
Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Чатфилд была отстранена от должности из-за утраты доверия.
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«Она была уволена, потому что не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета, а не потому, что она не могла выполнять свою работу. В данной ситуации речь не о заслугах», - отметила Крокетт.