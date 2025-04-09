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Над регионами РФ за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотников над 11 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, 67 дронов было сбито над Краснодарским краем, а также зафиксированы уничтожения в Ростовской области, Северной Осетии и других регионах. Губернатор Воронежской области отметил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет, однако угроза новых атак сохраняется.

Лавров: Париж и Лондон одержимы направить свои вооруженные силы на поле боя против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что Великобритания и Франция стремятся отправить свои вооруженные силы на фронт против России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что изначально эти страны пытались поддержать Украину оружием, но теперь рассматривают возможность прямого участия в конфликте. Лавров также подчеркнул, что многие европейские лидеры начинают осознавать безнадежность такого подхода и надеется, что избиратели сделают осознанный выбор на предстоящих выборах.

Митингующие в Тбилиси провели ночь перед зданием парламента

Участники акции протеста в Тбилиси провели ночь перед зданием парламента, чтобы помешать властям посетить мемориал жертв разгона демонстрации 9 апреля 1989 года. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Протестующие, среди которых есть семьи задержанных во время митингов в декабре, собрались на проспекте Руставели с целью не допустить премьер-министра Ираклия Кобахидзе к мемориалу.

В настоящее время обстановка спокойная, и правоохранительные органы не вмешиваются в акцию, которая продолжается с ноября прошлого года после объявления о замораживании переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз.

Госдума рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду", и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доход. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива предполагает освобождение от НДФЛ женщин до 30 лет при рождении первого ребенка и женщин любого возраста при рождении второго, если их доходы не превышают установленные лимиты. Оба парламентария считают, что данная мера поможет повысить рождаемость и улучшить финансовое положение семей с детьми, способствуя формированию семейно-ориентированной экономики в России.

Мадуро вводит в Венесуэле чрезвычайное экономическое положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о введении чрезвычайного экономического положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро отметил, что этот шаг позволит ему в течение двух месяцев применять различные меры для защиты национальной экономики и ее дальнейшего развития. Декрет будет направлен в Национальную ассамблею для одобрения и вступит в силу после публикации, а его действие может быть продлено на аналогичный срок.