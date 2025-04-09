США решили поставить Украине отмычки

Lenta.ru

Госдепартамент США захотел поставить Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом со ссылкой на правительственные документы сообщает РИА Новости.

США решили поставить Украине отмычки
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Ведомство подало заявку на закупку 39 наименований для Киева. Среди них есть модели декодеров для дверных замков, а также устройства, позволяющие отключать сигнализацию у автомобилей и открывать их без ключей.

Помимо этого, Госдеп намерен закупить устройства для открытия шлагбаумов и дверей гаражей. Предоставить такое оборудование планируется в рамках сотрудничества антинаркотических служб двух стран.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса прокомментировал возможность новой военной помощи США. «Что касается новых пакетов помощи, у нас еще не было диалога с американской стороной на эту тему», — сказал он.

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