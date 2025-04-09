В Швеции подозревают мужчину в шпионаже за уйгурами

Прокуратура Швеции подозревает мужчину в шпионаже за уйгурами в пользу разведки КНР.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мужчину подозревают в незаконном сборе информации и разведданных о людях из уйгурской общины», — заявил прокурор Матс Юнгквист.

По его словам, он это делал «в интересах китайской разведки». Мужчина находится под стражей.

Отмечается, что дело находится на ранней стадии расследования.

В ноябре прошлого года сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон заявлял, что храм Казанской иконы Божией Матери в шведском Вестеросе представляет собой «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Вестерос расположен в 80 км западнее Стокгольма, а сам храм находится рядом с аэропортом. По словам Йоранссона, когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или рядом с ним, как это было в июне текущего года, они делают это под возможным наблюдением церкви.