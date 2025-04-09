Стивен Бэннон: США не станут помогать Европе в конфликте с Россией

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил в интервью каналу GBNews, что Вашингтон пристально следит за ситуацией в Европе, однако поддерживать конфликт НАТО и России не станет.

«Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск», — сказал он.

Также Бэннон обратил внимание на то, что в Европе совершенно не следят за военными расходами и не осознают масштаб финансовых проблем.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию, и ранее все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев.