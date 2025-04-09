Ответный удар: как в мире отреагировали на повышение пошлин США

Вашингтон потребовал от Европы купить американские энергоресурсы на 350 миллиардов долларов. Тогда, как пишет издание Politico, ЕС получит от США послабления по тарифам. Это продолжение торговой войны, которую практически против всей планеты развязал американский лидер Дональд Трамп. Одним из первых ее результатов стал обвал крупнейших мировых бирж - он продолжался несколько дней.

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Едва по Штатам прошла волна гражданских протестов на фоне новой экономической политики Трампа, Белый дом не просто укрепил внутренние позиции, но и с плюсом вышел по внешним контактам: почти десятки стран, против которых ввели пошлины, выстраиваются в очередь на диалог с Вашингтоном.

«Могу сказать, что 50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к нам с предложением о переговорах. Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными», - рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Первый в списке делегатов - Беньямин Нетаньяху. Против Израиля Вашингтон ввел тариф на импорт в 17%, что любопытно, учитывая, что против Ирана, который для обеих сторон считается «угрозой» - всего 10%.

Пока Трамп на лужайке Белого дома с гордостью демонстрировал прессе таблицу «сверхтарифных» стран, эти же страны готовили ответные меры. Всего в этом лонг-листе 185 государств, причем Евросоюз посчитали за одну единицу. Против Камбоджи США вводят 49% и получают 97%, 39% против 78% от Ирака, и самое интересное - 50% против беднейшей страны в Африке - Лесото, которая, в свою очередь вводит самый крупный ответ в 99%. Не каждый американец то покажет, где на карте эта страна. Казалось бы, какой ущерб она нанесет сверхдержаве? А Лесото тем временем экспортирует в Штаты алмазы и шьет на фабриках одежду для известных брендов. Не забыли повысить тарифы и для Китая - главного соперника на ринге.

«Что касается Китая, как вы знаете, они проигнорировали мое заявление и ввели 34-процентные пошлины сверх уже существующих. Я сказал: если их не отменят завтра к полудню, мы введем свои дополнительные 50%», - прокомментировал Трамп.

Позиция Китая - железная, и там знают, на что давить. Газета Times of India выдает сенсацию: американский бизнес в панике от действий Трампа. Из Индии и КНР в сторону США еще до введения первых мер спешно отправили как минимум пять самолетов, загруженных айфонами и другими «яблочными» гаджетами. Смартфоны собирают и в Дели, и в Пекине, затем везут в Штаты на продажу. Вот американские предприниматели и попытались отсрочить рост цен на внутреннем рынке.

В другой части Нового Света - Латинской Америке, а точнее в Венесуэле, объявили чрезвычайное положение. Президент республики Николас Мадуро тарифную политику США назвал глобальной экономической войной. Да и Старый Свет к такой шоковой терапии оказался не готов.

«Все французы хорошо понимают психологическое состояние Трампа. Его экономическая политика представляет реальную угрозу не только для европейской экономики, но и для мировой. Мы либо оцепенеем от страха, либо это тот самый импульс, который нужен Европе», - прокомментировал ситуацию депутат национального собрания Франции Винсент Жанбрун.

Трамп по-прежнему возмущен «нехорошим Евросоюзом», который обдирает Америку до нитки, и требует, чтобы те закупали американские энергоносители, если хотят ослабить пошлины. Тут в роли доброго полицейского выступает руководитель департамента эффективности правительства Илон Маск - островок спокойствия и надежды на светлое будущее.

«Я надеюсь на то, что в итоге все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны перейти к нулевым пошлинам. Это позволит создать зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», - заявил он.

Между Европой и Северной Америкой - океан противоречий. Точно так же, как между республиканцами и демократами. Последние не оставляют попыток отменить решение об импортных пошлинах. Трамп же, в своем фирменном стиле, готовится к «отмене отмен»: простому вето на любую инициативу оппонентов.

Ранее сообщалось, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%. Так в Вашингтоне отреагировали на повышение тарифов на американские товары со стороны КНР.