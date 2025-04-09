Трамп назвал контрмеры Китая нарушением правил

Президент США Дональд Трамп счел ответные меры Китая на введенные против него пошлины нарушением правил. Его слова приводит РИА Новости.

© РИА Новости

«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — подчеркнул Трамп.

Глава государства уточнил, что дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104 процента начнут действовать с 9 апреля. По его словам, они могут быть отменены только в том случае, если Пекин согласится на сделку с Вашингтоном.

«Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди», — сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообещала, что Трамп проявит «невероятную щедрость», если Китай согласится на заключение сделки по пошлинам.