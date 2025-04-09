Постпред Ульянов: консультации РФ, Китая и Ирана по ядерной сделке продолжатся

Трехсторонние консультации представителей России, Китая и Ирана по ядерной сделке Тегерана продолжатся на регулярной основе. Об этом газете "Известия" сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Уверен, что трехстороннее взаимодействие продолжится на регулярной основе, тем более что нынешний год обещает быть непростым. 18 октября 2025 года истекает срок действия ядерной сделки, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая эту сделку одобрила", - сказал дипломат.

Ульянов добавил, что совместная работа России, Китая и Ирана позволяет снизить риски эскалации ситуации. По его словам, подобный подход также вносит вклад в стабилизацию международной обстановки вокруг иранской ядерной программы. 7 марта президент США Дональд Трамп установил Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран. 8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. Он уточнил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.