Мадуро вводит в Венесуэле чрезвычайное экономическое положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подписал конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении. "В связи с международной ситуацией и последствиями торговой, экономической войны против всего мира и Венесуэлы, против нашего континента я прибегаю к конституционному праву <...> ввести чрезвычайное экономическое положение", - заявил президент в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisi n.

"Сегодня, 8 апреля, я подписываю декрет о чрезвычайном экономическом положении, который позволяет мне в течение двух месяцев действовать различными политическими средствами, чтобы защитить национальную экономику и продвигаться вперед", - подчеркнул глава государства.

Президент указал. что декрет будет направлен на одобрение в Национальную ассамблею (парламент) республики и вступит в силу после публикации в "Национальной газете". Чрезвычайное экономическое положение вводится на всей территории Венесуэлы сроком на 60 дней с правом продления на такой же период, сообщил Мадуро.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля.

С 2015 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году во время первого президентского срока Трампа против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

В феврале текущего года хозяин Белого дома отменил исключения из санкционного режима, которые предоставляли иностранным нефтяным компаниям возможность работать в Боливарианской Республике. В апреле были введены импортные пошлины в размере 25% в отношении стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.