США возобновят некоторые ранее отмененные программы помощи USAID

Администрация Дональда Трампа приняла решение восстановить финансирование шести ранее отмененных программ USAID в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Это решение последовало после резкой критики со стороны международных организаций и давления американского конгресса.

Ранее на этой неделе стало известно о прекращении помощи Афганистану и Йемену, что вызвало обеспокоенность гуманитарных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала, что закрытие программ может иметь катастрофические последствия для миллионов людей.

По информации издания Reuters, решение о возобновлении части программ было принято после внутреннего пересмотра деятельности USAID, инициированного госсекретарем Марко Рубио. Власти США подчеркивают необходимость согласования гуманитарной помощи с внешнеполитическими интересами страны.