Трамп рассказал о банкротстве одной европейской страны

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Германия почти обанкротилась из-за экспериментов с зеленой энергетиков. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме.

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«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец. Знаете, эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», — сказал он.

По его словам, сейчас Германия открывает угольные электростанции, в отличие от США. Трамп также призвал не употреблять слово «уголь» без слов «красивый» и «чистый». «Так что мы называем его красивым чистым углем», — резюмировал он.

Ранее Трамп рассказал о готовых договариваться о пошлинах странах. По его словам, обсуждать этот вопрос с Вашингтоном готовы 70 государств.