Сын Трампа обвинил Украину в замалчивании подготовки покушения на отца

Сын президента США Дональда Трампа обвинил Украину в том, что она замалчивала подготовку покушения на его отца. Об этом он написал в соцсетях.

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По словам Дональда Младшего, Киев не сообщил США о том, что обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до своего задержания хотел купить оружие на Украине. Таким образом он прокомментировал появившуюся ранее новость о попытках Раута купить на Украине ручной противотанковый гранатомет для убийства главы Белого дома.

«Если вы считаете, что Украина поступает нехорошо, ни разу не поблагодарив Соединенные Штаты за то, что они для нее сделали, тот факт, что они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, похоже, куда более крупная проблема. Интересно, почему?», — написал он.

Напомним, что Раута обвиняют во второй попытке убийства Трампа. Покушение произошло 15 сентября — служба безопасности политика вовремя заметила мужчину с оружием, который пытался убить Трамп когда тот играл в гольф во Флориде. Сам Трамп не пострадал.