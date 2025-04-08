Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ

Райан Рут, которого обвиняют в покушении на президента США Дональда Трампа, пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger всего за несколько недель до своего ареста. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на судебные документы.

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По данным издания, Рут вел переписку с человеком, которого он считал украинцем, через зашифрованное приложение для обмена сообщениями. В ней американец просил прислать ему РПГ или Stinger. Позже Рут поинтересовался у собеседника, чье имя не разглашается, ценой и как можно отправить ему установки.

«Мне это нужно, чтобы Трамп не мог быть избран. Он не хорош для Украины. Пойти в местный магазин за такой вещью невозможно, а у вас идут военные действия и такие вещи ежедневно теряются и уничтожаются — одну пропажу не заметят», — писал он.

Также Рут отправил украинцу фотографию самолета Трампа, написав, что он ежедневно «садится и выходит из него».

Напомним, что американец был задержан у гольф-клуба тогда еще кандидата в президенты США во Флориде 15 сентября. Рут прятался в кустах и планировал застрелить Трампа из AK-47 с оптическим прицелом. Ему грозит многолетний тюремный срок в случае признания вины за попытку убить главу страны.