Белый дом раскрыл позицию Трампа по ответным мерам Китая

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в готовности Китая пойти на сделку с Вашингтоном по пошлинам. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Трамп убежден в том, что Пекин хочет заключить сделку. При этом Левитт также добавила, что Трамп считает ответные меры Пекина ошибкой. По мнению американского президента, как передает Левитт, Китай сам хочет заключить сделку, «но не знает, как начать».

«Он верит, что Китай хочет сделки, что они должна заключить сделку. Президент верит, что Китай хочет заключить сделку, просто не знает, как начать», — заявила она.

Кроме того, Левит подчеркнула, что Трамп будет «невероятно щедр», если Пекин сам проявит желание заключить сделку с США. В свою очередь, ужесточение ответных мер со стороны Китая приведет к зеркальным действиям Вашингтона.

«Если Америку ударить, она ударит сильнее», — добавила она.

Ранее США повысили пошлины на товары из Китая до 104%.