Две трети американцев ожидают роста цен из-за новых тарифов Трампа

Более 70% граждан США ожидают роста цен на повседневные товары из-за введения новых пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом, следует из данных опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

«Опрос… Показал, что 73% респондентов считают, что в ближайшие шесть месяцев цены на товары, которые они покупают каждый день, вырастут после введения новых налогов почти на весь импорт», — говорится в публикации.

При этом всего 4% считают, что цены могут снизиться. Остальные участники опроса не ожидают изменений или воздержались от ответа на этот вопрос.

Отмечается, что 57% респондентов выступили против введения новых пошлин, а 39% граждан США высказались в их пользу.

В начале апреля в США уровень поддержки Трампа снизился до 43% впервые со дня инаугурации.