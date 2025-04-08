Политолог Петр Друлак заявил, что Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могут вести переговоры на равных. Об этом говорится в статье чешского издания Časopis argument.

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По словам эксперта, Путин гарантирует выполнение договора, если они с Трампом о чем-то договорятся.

Однако Трамп не может ожидать ничего подобного от Владимира Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей, добавил аналитик.

По его мнению, пообещать в Киеве могут что угодно, что прикажет им Вашингтон.

Ранее член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что для того, чтобы заключить перемирие с Украиной, нужно сначала начать переговоры с Киевом.