Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении добиться от главы США Дональда Трампа отмены решения о введении таможенных пошлин. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон указал, что «Европа никогда не хотела хаоса».

«Цель — добиться ситуации, когда президент Трамп отменит свое решение. Если это означает необходимость объяснять, что мы готовы отреагировать, нам придется взять на себя ответственность за это», — добавил он.

Президент Франции отметил, что Еврокомиссия уже ведет работу, чтобы «дать отпор».

Макрон созвонился с Трампом

На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Евросоюза они составят 20%.