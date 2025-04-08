Макрон заявил о намерении добиться отмены пошлин США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении добиться от главы США Дональда Трампа отмены решения о введении таможенных пошлин. Его слова приводит РИА Новости.
Макрон указал, что «Европа никогда не хотела хаоса».
«Цель — добиться ситуации, когда президент Трамп отменит свое решение. Если это означает необходимость объяснять, что мы готовы отреагировать, нам придется взять на себя ответственность за это», — добавил он.
Президент Франции отметил, что Еврокомиссия уже ведет работу, чтобы «дать отпор».
На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Евросоюза они составят 20%.