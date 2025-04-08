Трамп примет в Белом доме Мелони

Президент США Дональд Трамп проведет 17 апреля встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"17 апреля президент Трамп будет приветствовать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибудет в Белый дом с официальным рабочим визитом", - сообщила она.

Кроме того, по словам Ливитт, 14 апреля Трамп встретится в Белом доме с президентом Сальвадора Найибом Букеле. Она отметила, что лидеры США и Сальвадора обсудят, в частности, борьбу преступными группировками Tren de Aragua и MS-13.