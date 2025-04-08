Пентагон высказался о выводе военных США из аэропорта Жешува

Задачи военных США по оказанию помощи Украине не меняются из-за вывода американского воинского контингента из аэропорта Жешува на польско-украинской границе. Об этом заявил ТАСС представитель командования Сухопутных войск США в Европе и Африке.

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"Миссия не изменилась", - ответил он на вопрос, означает ли вывод военных США, что американская сторона прекращает прямое участие в отправке военной помощи Киеву через логистический хаб в Жешуве.

7 апреля упомянутое командование сообщило о переброске военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие базы в Польше. Временный американский контингент дислоцировался в Жешуве с 2022 года. В заявлении подчеркивалось, что решение о переброске сил было запланировано ранее по итогам согласования с руководством Польши и НАТО. В командовании заверили, что "важная работа по содействую [отправке] военной помощи Украине через Ясенки (имеется в виду логистический хаб в аэропорту Жешува - прим. ТАСС) продолжится под руководством Польши и НАТО" при поддержке со стороны военных США.

На саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля 2024 года было принято решение о создании миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины для координации военных поставок и обучения для Киева со стороны стран альянса и партнеров. Передача НАТО полномочий по обеспечению безопасности военных поставок в Польше началась в августе 2024 года. В настоящее время в логистическом хабе в Ясенках несут дежурство 100 норвежских военных и система ПВО NASAMS, в свою очередь Берлин направил туда батарею Patriot. По данным польского Минобороны, через хаб в Ясенках проходит 90% военных поставок для Киева.