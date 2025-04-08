На Украине рассказали о захвате храма при попустительстве полиции

При попустительстве полиции раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Светильня Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

На опубликованном СПЖ видео человек в ранее время суток срезает двери церкви болгаркой. Сотрудники полиции, которые находились в припаркованном автомобиле, наблюдали за ним, не предпринимая никаких действий.

Ранее ПЦУ захватила два храма УПЦ в Киевской области. Утверждается, что рейдерский захват произошел по «отработанному сценарию».

До этого в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Полицейские проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам.