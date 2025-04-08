США поставили ультиматум Ирану

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом может ужесточить санкции против Ирана, если Тегеран откажется от ядерной сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

По словам Райта, США могут значительно усилить санкции против Ирана, если стороны не достигнут сделки по ядерному оружию. При этом министр подчеркнул, что США не могут позволить Тегерану завладеть ядерным оружием.

«Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от ядерной программы», — заявил он.

Ранее Иран допустил проведение прямых переговоров с США в обмен на «жест доброй воли».