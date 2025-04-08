Конгрессвумен Виктория Спартц отреагировала на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого о своём украинском происхождении. Об этом она написала в соцсети X.

«Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии (Владимира. — RT) Зеленского, уничтожающих патриотов», — подчеркнула политик.

Таким образом она отреагировала на слова Георгия Тихого в интервью The Telegraph о том, что Спартц — больше не украинка.

Конгрессвумен добавила, что не удивится, если Зеленский платит The Telegraph за фальшивые заголовки, чтобы «продолжать делать деньги на крови украинского народа».

Ранее сообщалось, что в МИД Украины резко отреагировали на призыв конгрессвумен Виктории Спартц к отказу от территорий ради завершения конфликта.