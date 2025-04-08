Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида.

Отмечается, что Рут общался через зашифрованное приложение с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого был доступ к боевому оружию.

«В одном из сообщений Рут, как сообщается, сделал запрос: «пришлите мне РПГ или Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать... (Дональд Трамп. — RT) неблагоприятен для Украины», — говорится в материале.

15 сентября 2024 года на Трампа во время игры в гольф было совершено покушение. Позднее стало известно, что подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Уэсли Рут.