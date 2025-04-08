Newsweek: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ

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Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.

Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ
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Об этом пишет Newsweek со ссылкой на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида.

Отмечается, что Рут общался через зашифрованное приложение с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого был доступ к боевому оружию.

«В одном из сообщений Рут, как сообщается, сделал запрос: «пришлите мне РПГ или Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать... (Дональд Трамп. — RT) неблагоприятен для Украины», — говорится в материале.

15 сентября 2024 года на Трампа во время игры в гольф было совершено покушение. Позднее стало известно, что подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Уэсли Рут.

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