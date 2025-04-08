Зеленский назвал недопустимой «нормализацию России»

Андрей Дуванов

Владимир Зеленский назвал «нормализацию России» недопустимой даже после окончания СВО. Об этом сообщают местные СМИ.

Зеленский назвал недопустимой «нормализацию России»
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Такое заявление он сделал во время своего публичного выступления. По словам Зеленского, вопрос «нормализации России» является важным для безопасности Украины и всего мира. Кроме того, он также призвал российскую сторону возместить его стране все убытки.

«Для нас это просто вопрос безопасности — чтобы все наши партнеры и каждый в мире действительно чувствовали, почему не может быть нормализации такой России после такой войны. Россия должна ответить за то, что она натворила, и возместить все убытки, нанесенные этой войной», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух китайцев.

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