Зеленский назвал недопустимой «нормализацию России»

Владимир Зеленский назвал «нормализацию России» недопустимой даже после окончания СВО. Об этом сообщают местные СМИ.

Такое заявление он сделал во время своего публичного выступления. По словам Зеленского, вопрос «нормализации России» является важным для безопасности Украины и всего мира. Кроме того, он также призвал российскую сторону возместить его стране все убытки.

«Для нас это просто вопрос безопасности — чтобы все наши партнеры и каждый в мире действительно чувствовали, почему не может быть нормализации такой России после такой войны. Россия должна ответить за то, что она натворила, и возместить все убытки, нанесенные этой войной», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух китайцев.