Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на данный момент он не может озвучить сроки возможного размещения сил «коалиции желающих» на Украине, а также численность британских военнослужащих, которые могут быть задействованы в этой операции.

«Мы не знаем точно, что будет необходимо. Поэтому я не могу назвать вам численность и сроки», — приводит РИА Новости слова Стармера.

Он отметил, что сейчас высокопоставленные чиновники оборонного ведомства Великобритании активно взаимодействуют с украинскими коллегами для обсуждения возможных сценариев и мест размещения сил.

Стармер также подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются различные варианты, так как конкретные договорённости ещё не достигнуты.

Ранее Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине.

Как подчёркивал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, отправка военнослужащих стран НАТО на помощь Украине под видом миротворцев будет означать войну России с Североатлантическим альянсом.