Иран назвал условием переговоров с США «жест доброй воли»
Иран допускает проведение прямых переговоров с США, но в обмен хочет увидеть «жест доброй воли» со стороны Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Как рассказал изданию анонимный ближневосточный дипломат, перед переговорами Иран хочет увидеть от США конкретные жесты. К ним относятся смягчение санкций, либо разморозка части иранских активов.
«Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что на данном этапе Иран подходит к непрямым переговорам с США «с осторожностью», поскольку власти страны не слишком верят в достижение какого-либо положительного результата. Кроме того, Тегеран также испытывает подозрения по поводу намерений США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и Иран ведут переговоры.