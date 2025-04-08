Иран назвал условием переговоров с США «жест доброй воли»

Иран допускает проведение прямых переговоров с США, но в обмен хочет увидеть «жест доброй воли» со стороны Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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Как рассказал изданию анонимный ближневосточный дипломат, перед переговорами Иран хочет увидеть от США конкретные жесты. К ним относятся смягчение санкций, либо разморозка части иранских активов.

«Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что на данном этапе Иран подходит к непрямым переговорам с США «с осторожностью», поскольку власти страны не слишком верят в достижение какого-либо положительного результата. Кроме того, Тегеран также испытывает подозрения по поводу намерений США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и Иран ведут переговоры.