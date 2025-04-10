Генсек ООН обратился с призывом к Израилю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Израиль должен обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи, которая застряла на пунктах пропуска в сектор Газа.

"Израиль, будучи оккупационной державой, имеет четкие обязательства в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. Однако в настоящее время гуманитарные поставки не могут попасть в сектор Газа. В пунктах пропуска складируются запасы продовольствия, медикаментов и средств укрытия, жизненно необходимые грузы простаивают. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи", - написал он на своей странице в X.

2 марта Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и закрыл все контрольно-пропускные пункты.

В Израиле заявили о захвате обширных территорий в секторе Газа

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в Газе заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.