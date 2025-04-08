Сийярто рассказал, от чего зависит позиция Венгрии по санкциям против РФ

Позиция Венгрии при следующем голосовании в ЕС по продлению антироссийских санкций будет зависеть от геополитической ситуации. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Наше решение будет во многом зависеть от геополитических обстоятельств», — ответил он на соответствующий вопрос.

Сийярто отметил, что Будапешт посмотрит, насколько успешными будут усилия Вашингтона по урегулированию конфликта до того, как надо будет принимать следующее решение о санкциях.

Он также заявил, что надеется на приверженность всех сторон конфликта к миру.

Ранее Сийярто сказал, что Венгрия никогда не поддержит членство Украины в НАТО.