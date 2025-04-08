Украина определилась по соглашению о редкоземельных ресурсах с США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев определил свое видение текста будущего соглашения о недрах с Соединенными Штатами и указал, что курс на евроинтеграцию является принципиальной позицией страны. Его слова приводит «Укринформ».

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«Мы выработали свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения», – сказал он.

Сибига подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на вступление в ЕС.

Кроме того, Украина еще определяет «одну из ведущих юридических компаний», которая будет сопровождать переговорный процесс с Вашингтоном, указал глава МИД.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что украинская делегация пробудет в Вашингтоне с 11 по 12 апреля, где встретится с представителями США для обсуждения сделки по полезным искупаемым. Отмечается, что Киев не теряет надежды договориться о лучших условиях сделки для себя.

Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый договор касается всех полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ. Кроме того, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Вашингтон не будет дополнительно поддерживать Киев и вправе запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Ожидается, что соглашение будет бессрочным, а изменения можно будет вносить только с разрешения США.