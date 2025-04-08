В Белом доме отреагировали на оскорбление Маском советника Трампа

Действующая администрация США является «наиболее открытой» в истории страны, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Видео опубликовал CNBC в Youtube-канале.

Ранее глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, в ответ на обвинения в сборке электрокаров из импортных деталей на промышленных площадках его компании, назвал идиотом советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

По мнению Левитт, бизнесмен и советник президента просто придерживаются разных взглядов на пошлины и торговлю.

«Мальчишки есть мальчишки, и мы позволим их публичной перепалке продолжаться», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Маск назвал советника Трампа идиотом

Левитт заметила, что эта ситуация является основанием поблагодарить администрацию за то, что она – «наиболее открытая администрация в истории».