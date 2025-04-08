Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника американского президента по торговле и производству Питера Наварро идиотом.

Так он отреагировал на высказывание Наварро о том, что Tesla закупает большую часть комплектующих для электромобилей за рубежом.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Позже американский миллиардер добавил, что Наварро «тупее мешка с кирпичами».

Ранее Маск заявил о значительном влиянии новых пошлин на стоимость автомобилей Tesla.